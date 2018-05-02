Çalımbay: "Burak'a kimsenin bir şey söyleme hakkı yok"

Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, öncelikle deplasmanda Antalyaspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Antalyaspor maçının kendileri için zor ve kazanılması gereken bir karşılaşma olduğunu belirten Çalımbay, "Çünkü en iyi oynadığımız ve pozisyona girdiğimiz Sivasspor maçını kaybetmiştik. O maçı telafi için kazanmamız gerekiyordu. İki takım için de zor bir maçtı. Benim için de değişik bir maçtı. Çünkü sezon başı hazırladığımız ve devraldığımız bir takım. Kazandığımız için de mutluyuz. Antalya yenildiği için oraya da farklı baktık." diye konuştu.



Hafta sonu karşılaşacakları Kasımpaşa'nın da kendisinin eskiden çalıştırdığı bir takım olduğunu ifade eden Çalımbay, "Kolay bir maç değil, ters bir takım. Eğer iyi konsantre olmazsak bizim için büyük sorun olabilir. Onun için Antalyaspor maçında, maçın başından sonuna kadar kopmadan mücadeleden vazgeçmediysek bu maçta da aynı şekilde olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Tek düşüncelerinin kalan 3 maçı kazanmak olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Sürekli basında çıkan, bize gelen konuşmalar, demeçler, verilen bazı röportajlar oluyor. Çok şey konuşuluyor. Bir daha söylüyoruz; önce bu seneyi bir düşünmek gerekiyor, bu sezon oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Kalan 3 maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bence seneyle ilgili şeyleri kapatıp sadece 3 maça odaklanabilirsek bütün camia olarak ve futbolcu arkadaşlarımıza destek verirsek bizim için mükemmel şeyler olabilir. Hiçbir maç kolay kazanılmıyor. Bunun için taraftarın desteği eskisi gibi olmalı. Yoksa hedefiniz elinizden gider."



"Herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor"



Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'da futbolcuların kafalarının karışık olduğunu, 2-3 haftadan beri de kafalarında soru işaretleri olduğunu kaydederek, şunları aktardı:



"Basında çıkan haberlerden futbolcular kesinlikle etkileniyor. Geçen hafta ben rica ettim ve başkan geldi, oyuncularla çok güzel bir konuşma yaptı. Tekrar konuşmalar başlayınca yine aynı şeye dönmek gibi bir şey oluyor. Ricam, tek düşüncemiz kalan 3 maç. Önümüzdeki yılla, benimle ve arkadaşlarımızla ilgili hiç konuşmamamız gerekiyor. Sadece bu maça arkadaşları motive edip onları sahiplenmek, takımı sahiplenmek gerekiyor. Yoksa çok sıkıntılar yaşayacağız. Bu sıkıntıları yaşayanların başında ben geliyorum. Çünkü hem oyuncuları motive etmek hem kendinle ilgili konulara cevap vermek zorunda kalıyorsun hem de arkadaşların çok etkilendiğini görüyorsun. Onun için herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor."



Basında kendisi ve futbolcularla ilgili çıkan haberlere değinen Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsanlara bir türlü anlatamıyorum, bir daha da bu konuyu açmak istemiyorum. Buraya geldiğimde sözleşmemi 2 yıl yapmak istediler, ben bunu kabul etmedim. Ben isteseydim imzayı 2 yıl da atabilirdim. Benim için çalışıp çalışmamak önemli değil. Tek şey benimle ilgili, 'O geliyor, bu geliyor.' diye sürekli şekilde haber çıkıyor. Biz bir kere bu takımı 3. ya da 4. almadık ki. Geldiğimizde zaten bir kriz vardı ve krizin içine geldik. Tek gayemiz takımı bu

krizin içinden çıkarmaktı. Bütün sıkıntılara rağmen gayet de başarılı olduk.



Antrenör takımı görüyor ve takviyeye ihtiyaç olduğunu söylüyor, bu da olmuyor. Olmama nedeni kasıtlı değil, kulübün durumundan dolayı. Eğer sıkıntı varsa arkadaşlarımızın maddi sıkıntılarını giderelim diye transfer de istemedik. Hatta 2 arkadaşımızı gönderdik. Demek ki biz burada sıfır, bir kuruş para harcatmadan, aynı mevcut kadroyla yolumuza devam ettik. Şu ana kadar da iyi gitmeye çalışıyoruz. Eksiklikler de oldu ama ikide bir benim olayı gündeme getirip başka isimleri gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum ama sabretsinler, benim mukavelem iki hafta sonra bitiyor."



"Oyuncular bu konulardan yüzde 100 etkileniyor"



Çalımbay, kendisiyle ilgili konuların konuşulmasından duyduğu rahatsızlığı yineleyerek, "Belki iki hafta sonra daha değişik açıklamalar yapacağım. Benim burada yaşadığım sıkıntıları kimse bilemez. Benim ağzımdan hiçbir zaman 'Şu oldu, bu oldu, maddi sıkıntı yaşandı.' diye bir şey duyulması mümkün değil. Kim yazıyorsa benimle ilgili yazmasın, gündeme getirmesin. Herkes takımıyla ilgilensin ve sahip çıksın." ifadelerini kullandı.



Oyuncuların bu konulardan yüzde 100 etkilendiğine işaret eden Çalımbay, "Hepsi şu anda ne yapacakları konusunda bir kararsızlık içinde duruyorlar. Kimse farkında değil, buradaki önemli şey; takımla ilgilenilmesi ve önümüzdeki yıldan çok, kalan 3 maça motive olunması. Bunun için de aylar var. Takıma ihtiyaç neyse yapılır, görüşmeler yapılır ama camiadan da yoğun bir şekilde kalan 3 maça konsantre olunmasını istiyoruz." diye konuştu.



Deneyimli teknik adam, bir gazetecinin "Basın toplantılarınızda aralarda sıkıntılardan bahsediyorsunuz. Basın toplantılarını kaldırmayı düşünür müsünüz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:



"Ben basın toplantılarını kaldırmam. Diğer hocalar gibi yapmam, benim prensibim vardır. Basına çok büyük saygım vardır. Basının bilgilenmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer ben bilgilendirmezsem bizim dışımızda bir sürü yazılar çıkıyor. Ben sosyal medyayla çok içli dışlı olan bir insan değilim. Onun için bazı şeylere cevap vermek gerekiyor. Bende her şey açık. Basındaki arkadaşların soracağı yerler var, onları sormuyorlar ama biz de tabii ki bazı şeyleri söylemeyeceğiz. Nerede olursam olayım bende açık, her şey serbest. Ben ne diyorsam o yazılacak, ben nasıl dürüstsem onlar da dürüst olacak."

Dün bir gazetede kendisinin ağzından "Rapor verdi" diye yazıldığını, bunun doğru olmadığını belirten Çalımbay, şunları anlattı:



"Ben buna susacak mıyım? Olmaz. Orada o kadar yanlış var ki... 'Niçin yapıyorsunuz?' diye aradım. İnsanlar benim ağzımdan oyuncularımı kötüleyemez. Ben kimseye rapor vermedim, öyle bir şey yok. Özkan Hoca gelmiş, bu işte görevli,hepimizden tecrübeli. Oturur onunla konuşuruz, her zaman da konuşuyoruz. Benim bir oyuncum hakkında öyle bir rapor vermem mümkün değil. Onun için bu toplantıları yapıyorum. Onun için 'İstediğiniz soruları sorun, bende her şey açık.' diyorum. Basın mensupları habersiz, bilgisiz kalmasın diye 'Yazabilirsiniz, sorabilirsiniz.' diyorum ama doğruları yazmak kaydıyla."

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"Burak'a kimsenin bir şey söyleme hakkı yok"



Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarının sorulması üzerine, golcü futbolcunun inanılmaz şekilde fedakarlık yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bir kere Burak tam net şekilde, sağlam bir şekilde oynasaydı biz bambaşka olurduk. Onun için Burak'a kimsenin bir şey söyleme hakkı yok bence. Burak hakikaten her şeyini verdi, zaten sağlam olsaydı gol krallığını da yüzde 100 alıp gitmişti. Biz onun ne sıkıntılarla oynadığını biliyoruz. Oynamadığı maçlarda çok sıkıntı yaşadık. Demek değildir ki Rodallega ya da N'Doye çok iyi değil ya da onlardan istediğimiz şeyi alamıyoruz. Oynadığı maç ve attığı gol sayısına bakın. Burada Burak konuşulacağına ona sahip çıkılması gerekiyor. 'Futbolcuların sıkıntısı var.' diyorum. Burak 'Benim gelmem nasıl doğruysa gitmem de doğru olabilir.' diyor. Bu doğru mu, yanlış mı bilmiyorum ama Burak'ı buraya getirmek doğru değil. Bunların önünü kesmek gerekiyor."



Oyuncuların kalan maçlara konsantre olmasının önemine dikkati çeken Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önümüzdeki sene ne olacağı konusu ile uğraşmamaları gerekiyor. Üç maçtan sonra zaten herkes serbest. Geçen hafta 'Öze dönüş' dediler, tamam öze dönüş olabilir. Ben de kabul ediyorum. Trabzonspor'un bir değişime gitmesi lazım. Trabzonspor'da ben geldiğimden beri bir sıkıntı var, büyük oranda maddi sıkıntı. 'Bu takımı etkilemiyor.' diyemezsiniz, kesinlikle etkiliyor. Çünkü özellikle yabancı arkadaşlarımız para kazanmaya geliyor. Parasını almadığı zaman tabii ki etkilenecek. Bunlar gayet normal şeyler. Niye etkilenmesin, bu da sahaya yansıyor. Biz de diyoruz ki artık olan olmuş, ortada bir gerçek var. Başkan başladığı zaman bir sıkıntı vardı ve başkan uğraşıyor. Ortada bir gerçek var, sıkıntı var. Onun için de oyuncu arkadaşlarımızı üç maça motive etmemiz gerekiyor. Her maça, her antrenmana huzurlu bir şekilde çıkması gerekiyor. Onun için de bizim uğraşmamız gerekiyor. Önemli olan oyuncu arkadaşlarımızı çok iyi motive edip maçlara hazırlamamız gerektiği."



