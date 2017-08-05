Çalımbay: "Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda daha şanslı görüyorum"

Çalımbay, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve özellikle Medipol Başakşehir'in çok iyi transferler yaptığını, hepsinin de kaliteli oyuncular aldığını vurguladı.

Çok kolay bir lig olmayacağının altını çizen Çalımbay, "Kıran kırana bir lig yaşanacak. Bizim de çok dikkatli olup, çok çalışmamız gerekiyor. Hedefimiz, ligde ilk 10'un içinde olmak." diye konuştu.

Geçen sezonun kendileri açısından mükemmel sonlandığını anlatan Çalımbay, herkesin küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gördüğü Antalyaspor'un çok iyi bir istikrar yakalayarak Avrupa kupalarına gitme potasına girdiğini bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı Atiker Konyaspor'un kazanmasıyla gidemediklerini anımsatan deneyimli teknik adam, buna karşın Antalyaspor'un bugüne kadarki tüm rekorlarını kırdıklarını anlattı.

Rıza Çalımbay, bu sezonu geçiş yılı olarak gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti: "Takımda belli bir iskelet oturttuk. Yeni transferlerden de o iskelete oturacak arkadaşlarımız olacak. Önümüzdeki yıl bir kaç transfer yaptıktan sonra Antalyaspor yukarıya oynayacaktır. Spor kenti olduğu için oynaması gerekiyor ama bu hemen olacak bir şey değil. Diğer takımların yaptığı transferlere baktığınız zaman bizimkiyle kıyaslanamaz. İyice kuvvetlendiler. Biz de bunları yavaş yavaş yapacağız. Geçen sezon Antalyaspor'u kurtarma zamanıydı, şimdi yukarıya ve ondan sonra daha yukarıya oynama zamanı."

Eto'o'nun transferi

Rıza Çalımbay, basında adı transfer haberlerinde yer alan Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun başka takıma gitmesinin söz konusu olmadığını aktardı.

Transfer konularının yönetimin inisiyatifinde olduğunu vurgulayan Antalyaspor Teknik Direktörü, "Eto'o'yu devre arasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor çok istedi. O zaman Eto'o'ya ihtiyacımız vardı. Bu sezon başında yine transferler konuşuldu. Kulübe gelen bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Yurt dışında kamptaydık. Eğer öyle bir şey varsa bir an önce bitmesi gerekiyor. Şu ana kadar hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi de Eto'o bizimle çalışıyor, oynuyor. Şu anda transferi gibi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Yerli antrenörün eksiği yok, fazlası var"

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getiren Rumen Mircea Lucescu'ya görevinde başarılar dileyen Çalımbay, ay-yıldızlı ekipte yerli teknik adamdan yana olduğunu ifade etti.

Rıza Çalımbay, A Milli Takım'ın başına yabancı antrenör getirilmesi ile ilgili tartışmalara değinerek, Türk antrenörlerin kendilerini geliştirdiğini ve başarılı olmak için çok iyi şeyler yaptıklarını söyledi.

Milli takımın bütün kategorilerindeki başarıların hepsinin yerli antrenörler zamanında kazanıldığını vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Yerli antrenörler artık eskisi gibi değil. Her şeyle uğraşıyoruz. Şu andaki ekibim 6-7 kişi, belki daha fazla. Futbolcunun her şeyiyle ilgileniyoruz. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle milli takımın antrenörlerinin yerli olması çok büyük bir avantaj olur. Neden? Çünkü milli takımımız, çok özel, çok farklı bir şey. A Milli Takım'da yıllarca oynamış, takım kaptanlığı yapmış bir insanım. O formayı giydiğiniz zaman gözünüz hiçbir şey görmez. Onun için bizlerden biri gittiği zaman gözü hiçbir şey görmez. Yerli antrenörlerin yabancılardan düşünce, mantalite, arzu, hırs olarak eksiği yok, fazlası var. Yabancı antrenör başarısız olacak diye bir şey yok. Tabii ki onlar da başarılı olabilir. Olmamaları için de bir neden yok ama yerli antrenörlerin milli takımda olması, hele hele Türkiye'nin yapısı açısından daha iyi olabilir. Yeni antrenörlerle çok iyi bir ekip kurulabilir."

"Beşiktaş daha şanslı"

Deneyimli teknik direktör, Süper Lig'de yaşanacak zirve yarışında son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı daha şanslı gördüğünü bildirdi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un "şampiyonluğa aç" olduğunu anlatan Çalımbay, "Fakat şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ı daha şanslı görüyorum. Beşiktaş, oturmuş bir takım. Şu anda aldıkları oyuncular iyi oyuncular. Diğer takımlara göre biraz daha avantajlılar." şeklinde görüş belirtti.

Yabancı oyuncu transferinde milli maç kriteri konulması gerektiğini savunan Çalımbay, "Türkiye'ye baktığınız zaman Eto'o ve Menez bizde, tüm dünya tanıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor iyi oyuncular alıyor. Beşiktaş, Pepe'yi transfer etti. Böyle kaliteli oyuncular almalıyız. Diğer oyuncular için de milli maç kriteri koyarsak kaliteli oyuncular gelir." diye konuştu.

"VAR uygulaması çok güzel bir şey"

Rıza Çalımbay, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, hakemlerin geçen sezon kritik hatalar yaptığını, bunları asgariye indirmek gerektiğini belirterek, "Her şeyden önce hakem arkadaşlarımızın kendilerine daha çok güvenmeleri ve dikkatli olmaları gerekiyor. VAR uygulaması çok güzel bir şey. Takımlar daha fazla zarar görmesin." diyerek sözlerini tamamladı.



