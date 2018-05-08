Çalhanoğlu, Milan TV'ye konuştu! Gattuso...
Yarın akşam saat 22:00'de Juventus ile Coppa Italia finalinde karşılaşacak olan Milan'da, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan TV'ye samimi açıklamalarda bulundu.
"Gattuso geldikten sonra her şey daha da kolaylaştı. İngilizce konuşabiliyor. Bu aramızdaki ve ekibiyle olan iletişimi kolaylaştırdı." diye sözlerine başlayan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:
"Ben de İtalya'nın kültürünü ve alışkanlıklarını öğrendim Rino "Gattuso" beni çok değiştirdi. Artık kendime daha çok güveniyorum. Daha iyi konuşabiliyorum ve arkadaşlarımla daha iyi anlaşabiliyorum." açıklamalarını yaptı.
Yarın akşam saat 22:00'de başlayacak olan Juventus-Milan, Coppa Italia final maçına MBS3 olarak iddaa oynayabilirsiniz, kaçırmayın!
Türkiye Kupası'nda ise Akhisarspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Perşembe günü oynanacak maçın başlama saati 20:30 olarak açıklandı.
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