Çalhanoğlu: Kendimden eminim, kafamı öne eğmem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇalhanoğlu: Kendimden eminim, kafamı öne eğmem
GeriFutbol Çalhanoğlu: Kendimden eminim, kafamı öne eğmem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çalhanoğlu: Kendimden eminim, kafamı öne eğmem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hakan Çalhanoğlu, gerek A Milli Takım’da gerekse Milan’da en çok tartışılan isimlerin başında geliyor.

Bu kadar tartışılmasına rağmen hiçbir teknik adamın vazgeçemediği genç futbolcu, kendinden emin bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, eleştirilerden olumsuz etkilenmediğini ifade etti. Çalhanoğlu, şunları söyledi:

MİLAN’DA DA BANKO OYNUYOR

“Herkes 10 numarayı farklı görüyor. Ben 10 numarayı giyiyorum ama hep mücadele ediyorum. İstesem daha rahat oynayabilirim. Arkaya, defansa çok yardım etmeye geliyorum. İstatistiklere bakın. Sahada görülmeyen şeyler var. Duygusal olduğum doğrudur. Bazen evet çok düşünürüm. Ama ben hiçbir zaman kafamı eğmem. Kendimden çok eminim. İstatistiklere baktığınız zaman her maçta oynadım. Hem kulüpte hem de burada oynuyorum. Milan’da dört hoca ile çalıştım, hepsi oynattı. Burada da oynuyorum. Dediğim gibi bazen görmedikleri şeyleri sahada mücadele olarak gösteriyorum. Hiçbir zaman pes etmem. Kendimden şüphem yok. Güveniyorum kendime.”

Şampiyonluk reçetesi hazır
Şampiyonluk reçetesi hazır

BÜYÜK KONUŞMAK İSTİYORUM

Çalhanoğlu, A Milli Takım’da çok genç ve arzulu bir jenerasyonun yakalandığını belirterek, “Büyük konuşmak istiyorum. Bu jenerasyon çok farklı, çok genç. İstekli arzulu. Her maçta da hissettirdik bunu. Özellikle Fransa karşısındaki iki maçta gösterdiğimiz performansımız çok iyiydi. Büyük ülkelere kafa tutabiliriz” diye konuştu.

Çalhanoğlu: Kendimden eminim, kafamı öne eğmem

Çalhanoğlu: Kendimden eminim, kafamı öne eğmem

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle