Çalhanoğlu, Empoli deplasmanında! iddaa'da öne çıkan...
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Salih Uçan'ın forma giydiği Empoli'ye konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
- Fenerbahçe'den Empoli'ye kiralanan Salih Uçan, yeni takımıyla bu sezon hiç sahne almadı.
- 5 maçta 4 puan toplayabilen Empoli'de, orta sahanın önemli ismi Miha Zajc cezalı.
- Orta sahada takım adına kritik görevler üstlenen Rade Krunic'in durumu ise maç saati netleşecek.
- Roma'yı 2-1 yendikten sonra önce Cagliari, ardından da Atalanta ile berabere kalan Milan, beklentilerin altında bir sezon başlangıcı yaptı. (4 maç - 5 puan)
- Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon 4 kere forma giydiği milan'da henüz skora katkı yapamadı.
- Tecrübeli orta saha Riccardo Montolivo henüz iyileşmedi, genç forvet Patrick Cutrone'nin durumu maç saati netleşecek.
- Gennaro Gattuso'nun hücum hattının solunda bir kez daha Hakan'a şans vermesi beklenirken, Suso ve Higuain hücum üçlüsünü tamamlayacak.
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