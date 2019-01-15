Çalhanoğlu, Bundesliga yolcusu! 137 milyon...
Tuttomercatoweb'in iddiasına göre RB Leipzig, Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi arttırdı.
RB Leipzig, Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi 22 milyon Euro'ya ( yaklaşık 137 milyon TL) çıkarttı, milli oyuncumuz Bundesliga yolcusu olmaya çok yakın...
Tuttomercatoweb'in iddiasına göre Gennaro Gattuso, Hakan'ı takımda tutmayı çok istiyor ama Higuain yerine hücuma Piatek'i almak için de transfer bütçesine ihtiyacı var.
Hali hazırda FFP kıskacında olan Milan'ın 12 milyon Euro da cepten yediği düşünülünce, bu transferin önümüzdeki günlerde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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