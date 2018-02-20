Çakır'ın maçında Barça istediğini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk etap maçında Chelsea ile Barcelona Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Chelsea'nin golünü 62. dakikada Willian atarken, Barcelona'da Lionel Messi 75'te eşitlği sağladı. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti. Onun yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı. Çakır mücadelede 5 kez sarı kartına başvurdu. Lionel Messi 8 kez karşısına çıktığı Chelsea'ye ilk defa gol attı. Barcelona ve Chelsea arasındaki rövanş maçı 14 Mart Çarşamba günü Nou Camp'ta oynanacak.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında ev sahibi ekip Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 75. dakikada Lionel Messi'nin golüyle skorda eşitliği sağladı.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Londra ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başardı.
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