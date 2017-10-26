Çakır'dan itiraf! Derbideki tek hatamız...

Golsüz sona eren Galatasaray- Fenerbahçe derbisi geride kalırken maçta yaşanan pozisyonlar hala futbolseverleri ve futbol otoritelerini meşgul ediyor.

Hakem otoriteleri pozisyonları tekrar tekrar değerlendirirken Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının maç sonrasındaki görüşleri merak konusuydu. Çakır ve arkadaşları derbide birçok kritik pozisyonda doğru karar verdikleri kanaatinde.

TEK TEK İZLEDİLER

Pozisyonlar tekrar tekrar izlendikten sonra Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde Janssen'in Serdar'a temas ederek dengesini bozduğu tespit edildi. Yani faul kararı doğru. Hasan Ali'nin pozisyonundaki devam kararının da doğru olduğu sonucuna varıldı.

Çünkü Hasan Ali yere düşerken topu görmediği gibi top yerde hareketsiz duran destek eline çarpıyor. Yani Hasan Ali'nin elini kurtarması söz konusu değil.

KIRMIZI DA BİRLEŞTİLER

Çakır ve ekibi derbinin ilk yarısında Fenerbahçe kontratağını kesmek isterken Janssen'e yaptığı sert harekette ise sarı yerine kırmızı kart çıkabileceği kanaatine vardılar. Pozisyon için "Sarı buçuk" yorumu yapıldı.

Maçın hakemleri "Eğer darbe bileğe gelse kesin kırmızı ama krampona geliyor. Ancak yine de Denayer'in hareketi çok sert olduğu için kırmızı kart verilebilirdi" görüşünde fikir birliğine vardılar. (Takvim)