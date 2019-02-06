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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.02.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Çakır’dan Hakem Özgür Yankaya’ya tepki

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Çakır’dan Hakem Özgür Yankaya’ya tepki

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Özgür Yankaya’ya tepki gösterdi.

Çakır, “Maç yöneten bir hakem için objektiflik en önemli kriterdir. Fakat Özgür Yankaya Erzurumspor maçını yönetirken, bırakın objektif olmayı ve maç yönetmeyi, Türk futbolunun alnına temizlenemeyecek bir kara leke çalmıştır. Bu tutumun ahlakla, vicdanla ve insafla izah edilebilir bir tarafı yoktur” dedi.

Türkiye’nin ve spor kamuoyunun gündemine oturan Erzurumspor maçının, usta spor adamları, hakemler ve yorumcular tarafından da değerlendirildiğini ve aynı kanaati onların da taşıdığını dile getiren Mehmet Musa Çakır, “Erzurumspor’un hakkını alenen ve açıkça gasp eden bu hakemle ilgili yapılabilecek en güzel şey; onu ve kendisini görevlendirenleri Allah’a havale etmektir. Çünkü gelinen nokta gösteriyor ki; söz konusu Erzurumspor olunca vicdanlar kör bakmayı tercih etmiştir.” diye konuştu.

Erzurum’un ve Erzurumspor’un kesinlikle sahipsiz olmadığını, bu şehrin futbol sevdasının mavi beyazlı renklerle ete kemiğe büründüğünü ifade eden Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, “Kimsenin ama hiç kimsenin bu sevdanın önüne geçmesine izin vermeyiz. Bilinsin ki; Erzurum’a ve Erzurumspor’a ayar vermeye çalışanlar, bunun bedelini tarihe düşen kara bir leke olarak öder. Ve onlar bizim için bu saatten sonra artık lekedir, kirdir ve pastır.” ifadelerini kullandı.

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