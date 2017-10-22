'Çakır, Galatasaray'ın kimyasını bozdu!'

İşte, Ali Naci Küçük'ün 90 dakikayla ilgili yorumları...

Nasıl bir maç seyrettik... Beklediğin gibi oldu mu?

Cüneyt Çakır deyim yerindeyse kafasına göre maç yönetti.

60. dakikada Hasan Ali, net şekilde topa eli ile müdahale etti ve Cüneyt Çakır da pozisyonu gördü. Ama penaltıyı nedense veremedi!

Hasan Ali’nin pozisyonu futbolda penaltı, basketbolda steps, voleybolda top taşıma. İlk yarı bitiminde Cüneyt Çakır'ın kartları ile Galatasaray'ı ince ince doğradığını belirtmiştim.

Nitekim, Belhanda'ya gösterdiği kırmızı kartla Cüneyt Çakır bunu pekiştirdi! Hakem Cüneyt Çakır'ın kararları da Galatasaray oyuncularının sahada kimyasını bozdu.

Gomis neden etkisiz kaldı?

Galatasaray hücumda bu kez golcüsü Gomis'i kullanamadı. İleride Gomis istediği pasları alamadı. Ancak bunda Fenerbahçe savunmasının da büyük payı var. Aykut Kocaman, Gomis'e sert bir markaj uygulattı. Fenerbahçe savunması 2, bazen 3 kişi ile Gomis'i marke etti ve nefes aldırmadı. Feghouli ve Belhanda da gününde olmayınca sürpriz golcü Tolga da bu kez performansının uzağında kalınca Galatasaray skor üretemedi.

Peki, Galatasaray sence istediğini aldı mı?

Galatasaray bir rüzgar yakalamış gidiyordu ve puan farkını açıp Fenerbahçe'yi yarış dişine itmeyi başaramadı. Ama beraberlik Galatasaray'ı çok fazla bozmaz. Ezeli rakibi ile puan farkını korudu ancak sahasında Fenerbahçe'yi mağlup etmeliydi! Bu skor iki tarafı da mutlu etmedi bana göre. Galatasaray savunmada açık vermese de ofansta o üreticiliği ve hücum zenginliğinden uzaktı.