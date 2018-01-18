« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Çağlayan: Sezonun ikinci yarısına çok iyi başlamak istiyoruz

Çağlayan: Sezonun ikinci yarısına çok iyi başlamak istiyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sezonun ikinci yarısına çok iyi başlamak istediklerini söyledi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Oğulcan Çağlayan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Kamp döneminde iyi hazırlandıklarını kaydeden 21 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarıya çok iyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile oynayacağız. Bu maçtan üç puan alıp ligde yolumuza iyi bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Öte yandan Çaykur Rizespor, ligin 18. haftasında deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sürdürdü.

Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Oyuncuların idmanda neşeli olduğu gözlendi.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Rize'deki hazırlıklarını tamamlayacak.
Yeşil-mavili ekip, 21 Ocak Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat
15.30'da Grandmedical Manisaspor ile karşı karşıya gelecek.

futbolAnadolu kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ