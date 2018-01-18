Çağlayan: Sezonun ikinci yarısına çok iyi başlamak istiyoruz

Oğulcan Çağlayan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.



Kamp döneminde iyi hazırlandıklarını kaydeden 21 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarıya çok iyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile oynayacağız. Bu maçtan üç puan alıp ligde yolumuza iyi bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Çaykur Rizespor, ligin 18. haftasında deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sürdürdü.



Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Oyuncuların idmanda neşeli olduğu gözlendi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Rize'deki hazırlıklarını tamamlayacak.

Yeşil-mavili ekip, 21 Ocak Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat

15.30'da Grandmedical Manisaspor ile karşı karşıya gelecek.