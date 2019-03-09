Çağlar Söyüncü'nün transferi son anda yatmış...
Beşiktaş'ta bir dönem altyapılarda görev alan Gökhan Keskin, TRT Spor'da yayınlanan Spor Bahane programında konuştu.
Keskin "Çağlar'ı da almak istedik Cengiz'i de. Ahmet Kutucu vardı iki sene ilgilendik alamadık. Ben Çağlar'ın pazarlığının yapıldığını imzaya kaldığını biliyorum ama olmadı." dedi.
Gökhan Keskin ayrıca "Herkes kendi işini yapmalı. Mesela bir yöneticimiz geldi, ilk etapta her şeyine kefilim dedi sonra her işe karışmaya başladı. Aslında kendi işi tekstil ama benim yaptığım işe karıştı. Herkes kendi bildiği işi yapmalı." ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Metin Albayrak, teksik işi yapmakta ve Gökhan Keskin Beşiktaş'taki görevi sırasına Albayrak'a bağlı çalışmaktaydı.
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