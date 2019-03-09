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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
09.03.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Çağlar Söyüncü'nün transferi son anda yatmış...

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Çağlar Söyüncü'nün transferi son anda yatmış...

Beşiktaş'ta bir dönem altyapılarda görev alan Gökhan Keskin, TRT Spor'da yayınlanan Spor Bahane programında konuştu.

Keskin "Çağlar'ı da almak istedik Cengiz'i de. Ahmet Kutucu vardı iki sene ilgilendik alamadık. Ben Çağlar'ın pazarlığının yapıldığını imzaya kaldığını biliyorum ama olmadı." dedi.

Gökhan Keskin ayrıca "Herkes kendi işini yapmalı. Mesela bir yöneticimiz geldi, ilk etapta her şeyine kefilim dedi sonra her işe karışmaya başladı. Aslında kendi işi tekstil ama benim yaptığım işe karıştı. Herkes kendi bildiği işi yapmalı." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Metin Albayrak, teksik işi yapmakta ve Gökhan Keskin Beşiktaş'taki görevi sırasına Albayrak'a bağlı çalışmaktaydı.

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Çağlar Söyüncünün transferi son anda yatmış...

 

 

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