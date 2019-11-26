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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Çağlar Söyüncü'nün menajeri açıkladı! Transfer...

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Çağlar Söyüncü'nün menajeri açıkladı! Transfer...

İngiltere Ligi’nde Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün menajeri Mustafa Doğru'dan flaş transfer açıklaması geldi.

Radyospor'a konuşan Mustafa Doğru, Çağlar Söyüncü hakkındaki transfer haberleri ile ilgili olarak, "Premier Lig’de böyle bir performans sergileyince transfer haberlerinin çıkması son derece doğal. Çağlar çok başka bir seviyeye gelmesine rağmen konuşuluyor. Çağlar şu anda takımın başarısına odaklandı. Ne onun ne kulübünün gündeminde transfer yok. İleride ne olur bilemem ama şu anda Leicester City ve A Milli Takım’da yaşayacağı başarıları düşünüyor" dedi.

"Çağlar, adını Premier Lig tarihine yazdıracaktır"

İngiltere’de Çağlar'ın olumlu yorumlar aldığının altını çizen Doğru, "Futbol otoriteleri böyle düşünüyor. Bu hem Çağlar hem de Türk futbolu açısından önemli bir şey diye düşünüyorum. Gelişime her zaman açık bir futbolcu. İki ayağını da iyi seviyede kullanıyor olması, önceki takımlarda orta saha ve önliberoda oynaması avantajı ve bu durum arkadaşlarını da rahatlatıyor. Hocasının verdiği güven de onu etkiliyor. Çok daha iyi yerlere gelecektir. Adını Premier Lig tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Allah sakatlık vermesin." diye konuştu.

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