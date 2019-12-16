Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a mesaj!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan oyuncusu Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajları yağıyor.

Sadık'a bir mesaj da Leicester City forması giyen Çağlar Söyünücü'den geldi. Başarılı futbolcu twitter hesabından "Umarım en kısa zamanda eski neşen ve sıhhatine kavuşursun. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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