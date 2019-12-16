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GeriFutbol Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a mesaj!
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Futbol
16.12.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a mesaj!

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Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a mesaj!

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan oyuncusu Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajları yağıyor.

Sadık'a bir mesaj da Leicester City forması giyen Çağlar Söyünücü'den geldi. Başarılı futbolcu twitter hesabından "Umarım en kısa zamanda eski neşen ve sıhhatine kavuşursun. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncüden Fenerbahçeli Sadık Çiftpınara mesaj

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