Çağlar Söyüncü yine yaptı! Üçüncü oldu...
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon Premier Lig'de en fazla isabetli pas yapan üçüncü futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor.
Opta verilerine göre milli futbolcumuz, yüzde 89 pas isabet yüzdesiyle bu sezon Premier Lig'de en fazla isabetli pas veren üçüncü oyuncu oldu.
Çağlar'ın bu sezon şimdiye dek yaptığı isabetli pas sayısının 927 olduğu belirtildi. Genç savunmacının maç başına isabetli pas sayısı, 61. 8 olarak belirlendi.
Aynı listenin zirvesinde Liverpool'dan Virgil van Dijk yer aldı. Bu sezon 953 isabetli pas yaparak ilk sırada bulunan Hollandalı savunmacının pas yüzdesi %86.9 olarak hesaplandı.
Chelsea forması giyen Mateo Kovacic ise 929 isabetli ve %91.1 isabet yüzdesi ile ikinci basamakta yer aldı.
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