Çağlar Söyüncü itiraf etti! "Hepimiz hata yapıyoruz..."

Bu bir ilandır

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Southampton ve Burnley yenilgileri sonrası ikincilik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı.

"Türkiye'de bir söz vardır; kişinin memleketi doğduğu yer değil, geçimini sağladığı, doyduğu yerdir" diyerek sözlerine başlayan Çağlar, "Yaşadığınız yeri eviniz olarak saymalısınız, ben de burayı evim olarak görüyorum" diye belirtti.

"HEPİMİZ HATA YAPIYORUZ..."

Üst üste 2 maç kaybetmenin takım hedeflerini nasıl etkilediği sorusuna ise; "Hedefleri konuşmuyoruz, sadece önümüzdeki maça bakıyoruz. Hepimiz hata yapıyoruz ve ben hata yaptığımda asistan menajerimiz Kolo Toure gelip beni uyarıyor. Kendisinin daha önce aynı bölgede oynamış olması benim için büyük avantaj..." açıklamasında bulundu.

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Maç öncesi öne çıkan bazı anahtar istatistikler şu şekilde...

- Leicester City'nin Premier Lig'de oynadığı son 6 maçta 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST - 1,48)

- Bu 6 maçın 4'ünü kaybeden Leicester City, Brendan Rodgers yönetiminde çıktığı ilk 27 Premier Lig maçında ise sadece 5 kez kaybetmişti.

- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçının sadece 1'ini West Ham kazanabildi.

- Premier Lig'deki ilk 7 şutunda 3 gol atan Haller, sonraki 3 golünü ise 40 şutta atabildi.

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