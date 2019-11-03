Çağlar Söyüncü ilk golünü attı, Leicester kazandı
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Crystal Palace'ı 2-0 yendi.
Ligin 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.
Milli futbolcumuz aynı zamanda maçın da adamı seçildi.
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