Çağlar Söyüncü için çılgın teklif! 35 milyon pound...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden olan Arsenal, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için serveti gözden çıkardı. İngiliz ekip Çağlar için 35 milyon pound gibi bir rakamı gözden çıkardı.
Telegraph Sport’un haberine göre;
Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan ve Konstantinos Mavropanos transferlerinde ön planda olan Arsenal scout ekibinin 1 numarası Sven Mislintat, takımın başında menajer olmamasına rağmen Çağlar Söyüncü için kefil oldu.
Genç bir menajer ile çalışmak isteyen Arsenal, takımın başına büyük ihtimalle eski oyuncusu, şu an Manchester City’de yardımcı antrenörlük yapan Mikel Arteta’yı getirmek istiyor.
Hoffenheim’ın genç antrenörü Julian Nagelsmann’ı düşünen Arsenal, olumsuz cevap alınca Arteta’ya yöneldi. Mikel Arteta’nın da Sven Mislintat’a karşı çıkmayacağı, 3 başarılı transfer sonrası yine iplerin scout ekibinin 1 numarasında olacağı belirtildi.
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