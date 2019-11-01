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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Çağlar Söyüncü: Euro 2008'deki başarıyı yakalamak istiyoruz
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Futbol
İHA
01.11.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Çağlar Söyüncü: Euro 2008'deki başarıyı yakalamak istiyoruz

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Çağlar Söyüncü: Euro 2008'deki başarıyı yakalamak istiyoruz

 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, UEFA'ya açıklamalarda bulundu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) Elemeleri hakkında konuşan Çağlar, "Milli Takım'da şu an çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Yanımızda da bize örnek ve destek olan tecrübeli ağabeylerimiz var. Onların bize katkılarıyla iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Biz rakibimizin kim olduğuna bakmaksızın, her rakibimizi eşit derecede ciddiye alıyoruz. Sadece hedeflerimize ulaşmaya ve başarılı olmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.



"Şenol Güneş bize yardımcı oluyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili düşüncelerini de paylaşan başarılı futbolcu, "Şenol Güneş, çok tecrübeli bir insan. Biz genç oyuncular için, onun gibi hem A Milli Takım'da hem de kulüplerde bu kadar başarılı olmuş bir hocayla çalışmak çok büyük bir şans. Ondan sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz, bize çok yardımcı oluyor. Burada onunla olmaktan ötürü çok mutluyuz. Umuyorum Şenol hocayla birlikte bu başarılı başlangıcımızı devam ettiririz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İzlanda maçına kazanmak için çıkacağız"

Ay-yıldızlıların 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçına da değinen Çağlar Söyüncü, "Burası Milli Takım. Elbette beklentiler de daha farklı. Buna bağlı olarak da hem biz oyuncular hem de insanlarımız, taraftarlarımız için tansiyon daha yüksek oluyor. Bu da çok normal. Çünkü burada duygular çok daha yoğun. Burası bütün duyguların birleştiği yer. İzlanda maçının güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İzlanda karşısına da elbette her maçta olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Grubu lider tamamlamak istiyoruz"

EURO 2020 Elemeleri'nde gruptan çıkamama düşüncesinin kendilerini baskı altına alıp almadığının sorulması üzerine ise Çağlar, şunları söyledi: "Bence bu durum, takımımızın ve grubumuzun durumuna bağlı. Bizim şu an birbirine kenetlenmiş, kuvvetli bir takımımız var. Bu konuyu takım arkadaşlarımla spesifik olarak konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama kendimize güvenimizin çok yüksek olduğunu biliyorum. Biz bu grubu lider tamamlamak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bundan başka bir senaryoyu hiç düşünmedik. Eğer bu konuyu aramızda konuşuyor olsaydık, evet, o zaman üzerimizde belki de bir baskı oluşabilirdi ama biz bunu hiç konuşmuyoruz. Umuyorum ki grubumuzu lider tamamlayacağız."

"O dönemdeki başarıları yakalamak istiyoruz"

A Milli Takım'ın EURO 2008'de elde ettiği üçüncülük başarısını tekrarlamak istediklerini belirten Söyüncü, "EURO 2008 sırasında ben biraz daha gençtim. 'Daha küçüktüm' demek, belki de daha doğru olacak. O dönem, benim için futbol heyecanının başladığı zamana denk geliyor. Küçük bir çocukken, böylesine iyi bir takım, böylesine güzel bir turnuva izlemek, futbolu daha çok arzulamanızı, daha çok önemsemenizi sağlıyor. Milli formanın önemini ve sizi nerelere taşıyabileceğini net bir şekilde algılıyorsunuz. Bu turnuva benim için çok önemliydi. Hem ülkem hem A Milli Takım adına çok özel, çok mutlu günlerdi. Bu dönemdeki birlikteliği ve başarıları yakalamak elbette hedefimiz. Ülkemiz, milletimiz bunu hak ediyor. Onların bu başarıları tekrar tatmalarını sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

EURO 2020'nin Türkiye için ne anlama geldiği yönünde gelen bir soruya da milli oyuncu, "Elbette çok önemli. Avrupa'da yaşayan Türkler için de çok şey ifade ediyor. Herkesin gözü bu turnuvada olacak. Bizim için, takım olarak da çok önem arz ediyor. Ben, çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Hem takım hem de ülke olarak buna ihtiyacımız var. İyi sonuçlar, iyi oyun; bunlar herkesin keyif alacağı şeyler. Oraya gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ülkemiz bunu hak ediyor. Bütün destekçilerimize takımımız adına çok teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

Çağlar Söyüncü: Euro 2008deki başarıyı yakalamak istiyoruz

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