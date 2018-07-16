Çağlar Şahin Akbaba Adana Demirspor'da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
16.07.2018 - 18:22, Son Güncelleme:

Çağlar Şahin Akbaba Adana Demirspor'da

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Çağlar Şahin Akbaba Adana Demirspor'da

Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Çağlar Şahin, Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor seri transferlere devam ediyor. Gün içinde savunma oyuncusu Milan Mitroviç'i kadrosuna kattığını beyan eden Adana temsilcisi, Karabükspor'da parlayan Çağlar Şahin Akbaba'yu da transfer ederek takviyelerini sürdürdü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak ile birlikte poz veren genç eldiven, bu sezon Adana Demirspor formasını terletecek.

MITROVIC DE TAMAM

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Partizan forması giyen 30 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Milan Mitrovic ile sözleşme imzaladı. 
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medyadan duyurdu. 

Sancak, instagram hesabından yaptığı açıklamasında Partizan’ın defans oyuncusu Milan Mitrovic’i mavi lacivertli renklere bağladıklarını belirterek, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını diledi. 

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig’de 81 karşılaşmada forma giyen Mitrovic, 2017-2018 sezonunda Partizan formasıyla Sırbistan Ligi’nde 24 karşılaşmada forma giyerken, 2 gol atma başarısı gösterdi. 

 

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