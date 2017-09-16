Çağla Büyükakçay’ı çileden çıkardılar

Fransa’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında çeyrek finalde İtalyan Martina Trevisan ile karşılaşan Çağla Büyükakçay, rakibine yenilerek yarı final şansını kaçırdı.Fransa’nın Biarritz kentinde organize edilen ve 80 bin dolar ödüllü turnuvada Çağla Büyükakçay, Martina Trevisan’ 4-6, 7-6 ve 7-5’lik setlerle 2-1 mağlup oldu. Kıl payı kaybettiği maçın ardından bir paylaşımda bulunan başarılı tenisçi, resmi hesabının altına yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.

Kendisine bahis oynadığı düşünülen ve kaybettiği için tepki gösterenlerin yazdıkları karşısında çılgına dönen Çağla Büyükakçay, tepkisini Twitter’dan duyurdu. “Ucu ucuna kaybettiğim maçtan sonra yine kötü kalpli, insan olmayı becerememiş, aciz kumarbazlar doluşmuşlar hesabıma” yazan Çağla Büyükakçay, mağlubiyetten çok yapılan yorumlara üzüldüğünü gösterdi.

Sinirini alamayan Çağla Büyükakçay, bir başa paylaşım daha yaparak “Maç sonrası kişiliğe varana kadar yapılan sözlü saldırılar normal olmaya başladı.Takip başlatma haberleri umarım doğrudur” yazdı. (Skor)