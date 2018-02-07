Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, son Roland Garros şampiyonu Jelena Ostapenko mağlup etti. Büyükakçay, dünya sıralamasında ilk 10'daki bir oyuncuyu yenen ilk Türk tenisçi oldu.
Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında Letonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Kadın tenis milli takımları arasındaki 1. Grup maçları, Estonya'nın başkenti Tallinn'de başladı.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Letonya ile karşılaştı. Dünya sıralamasının 15. basamağındaki Anastasija Sevastova, milli tenisçi Ayla Aksu'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Letonya'yı 1-0 öne geçirdi.
İkinci maçta Çağla Büyükakçay, son Fransa Açık şampiyonu 20 yaşındaki Jelena Ostapenko'yu mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Milli tenisçi, dünya 6 numarası rakibini 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Çağla, dünya sıralamasında ilk 10'daki bir oyuncuyu yenen ilk Türk tenisçi oldu.
Çiftler maçında ise Ayla Aksu ile Pemra Özgen, Jelena Ostapenko-Anastasija Sevastova ikilisiyle karşı karşıya geldi.
Ostapenko-Sevastova çiftinin korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılmasıyla Letonya, seriyi 2-1 kazandı.
Türkiye, ikinci maçını yarın Avusturya ile yapacak.
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