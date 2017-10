Çağla Büyükakçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'a ikinci turda, Fransa'da organize edilen turnuvaya ise çeyrek finalde veda ettiğini anımsattı.

Geçen sezonun kendisine büyük tecrübeler kattığını belirten Çağla, "2017 benim için kariyerimin en iyi galibiyetleriyle beraber öğrenme dolu bir yıl oldu. İlk 100'e girdikten sonra grand slamların tablosunda ilk defa üst üste oynadım. İlk 100 sporcu arasına girdikten sonra en kolay rakibim sıralama anlamında üst düzey oyuncular olmaya başladı. O yüzden kendime çok şey kattığım bir sene oldu. Teniste tecrübe çok önemli ben de bu anlamda kazandığım tecrübenden dolayı çok mutluyum. Kazandığım tecrübeler, spor hayatıma ileriye dönük çok şey katacağına eminim." diye konuştu.

Tenise, Adana'da 8 yaşında başladığını dile getiren Çağla, güzel olan ve geç uzmanlaşılan bu spor dalında fark oluşturumak için rakiplerinden daha fazla çalışmaya devam edeceğini aktardı.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA BAŞARI KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Çağla Büyükakçay, 2018'deki hedeflerine değinerek, şöyle devam etti:

"2018'deki turnuvalar için şimdiden çalışmalarımıza başladık. 2018 için öncelikli hedefim ilk 100'e geri dönüş yapmak. Grand slam sıralama tablosunda üst sıralara çıkmak istiyorum. Geçen sene Fransa Açık'ta ikinci tura çıkmıştım. Amerika Açık'ta da elemelerin ikinci turuna kadar yükselmiştim. Türkiye'ye bunun daha fazlasını kazandırmak istiyorum. Onun dışında da tabii ki diğer turnuvalarda da başarılı olmak istiyorum. Kazandığım başarılar genç arkadaşlara da motivasyon kaynağı oluyordur."

"MARİA SHARAPOVA İLE KARŞILAŞACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Milli tenisçi, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Türkiye'ye gelecek dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova ile kasım ayında gösteri maçı yapacağını hatırlattı.



Kadın tenisinin dünyadaki önemli isimlerinden olan Sharapova ile yapacağı maçı heyecanla beklediğini anlatan Çağla Büyükakçay, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce tenisin tanıtımına katkı sunan bir oyuncuyla oynamak çok heyecan verici. Umarım seyircilerinde beğeneceği çok güzel bir maç olacak. Amacımız tenisin yayılması ve daha çok sevilmesi. Her şeyden önce bütün kaslarınızı çalıştırdığınız, her yaşta oynanabilen, sizi motive eden bir spor. Annelerin çocuklarına örnek olmaları için tenise başlamalarını tavsiye ediyorum."