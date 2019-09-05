Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes kimdir?
Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, 30 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmesiyle birlikte araştırılan ismi oldu. Peki, Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes kimdir ve hangi takımda oynuyordu? İşte, Danilo Feliciano de Moraes hakkında bazı bilgiler
Milan'ın efsane kaptanı Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes 30 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sahada geçirdiği kalp krizinin ardından ölen oyuncu, Milan'da başladığı futbolculuk kariyerine 2011 yılında Brezilya'nın Osasco takımında devam etti.
Bir süre kulüpsüz kalan futbolcu, 2015 yılında Amerika'ya, Miami United takımına transfer olmuştur. Oyuncu daha sonra futbola bir süre ara vermişti.
Danilo Feliciano de Moraes santrafor mevkisinde forma giyiyordu.
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