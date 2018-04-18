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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Caferin'den FFP için net açıklama: 'Kimseyi öldürmek istemiyoruz'
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Futbol
18.04.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Caferin'den FFP için net açıklama: 'Kimseyi öldürmek istemiyoruz'

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Caferin'den FFP için net açıklama: 'Kimseyi öldürmek istemiyoruz'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren Finansal Fair Play yaptırımları hakkında konuştu. UEFA'nın kurallarının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz" dedi.

Başta AC Milan ve Paris Saint Germain'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak "ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız" gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor. UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.

LÜKS VERGİSİ...
Ceferin'e ayrıca, kredi sisteminin harekete geçirilmesinin yanı sıra mevzuattaki olası değişiklikler hakkında da sorular soruldu ve şu yanıtı verdi: "Yeni önlemlere ihtiyacımız var ve herkesi dahil ediyoruz, oyuncuları da. Bu sırada takımlar için yapılan limitler liglerde de yapılacak. Maaş tavanının bazı yasal sorunları vardır, ancak bir lüks vergisi uygulanabilir. Hepimiz hemfikir olmalıyız, ama büyük kulüpler bile bu müdahaleleri istiyor" şeklinde konuştu.

COLLINA'NIN SUÇLU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR
Real Madrid - Juventus maçının 90+7. dakikasında verilen penaltı kararı hakkında da konuşan Caferin, "Maçı son dakikada verilen bir penaltı ile kaybetmenin Buffon ve Agnelli'de yarattığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Collina hakkında yaptığı açıklamaların ardından Agnelli ile görüştüm ve gereken saygı gösterdi, bir beyefendi gibi davrandı. Agnelli, hiçkimseye hakaret etmedi ya da bir saldırıda bulunmadı. Collina'nın suçlu olduğunu düşüncesine de katılmıyor. Bir takımda futbolcuları seçen teknik direktör gibi, Collina da en iyi durumda olan hakemleri seçmeye çalışıyor. Collina, UEFA'ya çok değer kattı ve ona asla karışmam" ifadelerini kullandı.

'VAR KORKUSU MEVCUT'
Dünya Kupası'nda "VAR" uygulanacak olmasıyla endişelerle ilgili konuşan UEFA Başkanı, "Bu yaz "VAR" sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanması hakkında bir korku mevcut. Bu sistemi hiç kullanmamış bazı hakemlerimiz, Dünya Kupası'nda görev yapacak. Umarım skandallar ya da problemler olmaz. Bu eşsiz bir turnuva. İtalyan ya da Alman hakemlere bu turnuva daha kolay gelebilir. Premier Lig'de bile bu sistem ertelendi." dedi.

'DEVLER LİGİ YARI FİNAL MAÇLARINDA VAR OLSAYDI...'
La Gazetta'nın "Önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren VAR'ı tanıtmayı önermesi üzerine Ceferin, "Devam eden bir organizasyonda değişiklik yapamazsınız. Kurallar baştan sona aynı olmalıdır. Böyle olmazsa biri çıkar ve "VAR iki ay önce olsaydı..." diyebilir. Ayrıca Real Madrid - Juventus maçında VAR olsaydı ne değişecekti? Pozisyonu en az yirmi kez izleyenler var, yarısı penaltı olduğunu, yarısı ise penaltı olmadığını söylüyor. Ancak Manchester City - Liverpool maçında iptal edilen gol pozisyonunda yararlı olabilirdi. Ama sonra başka problemler de olacak." ifadelerini kullandı. (Sporx)

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