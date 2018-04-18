Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
18.04.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Caen Paris Saint Germain (PSG) maçı ile Fransa Kupası'nın yarı final maçında üst tura adını yazdıran aday belli olacak. Tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulandığı Caen PSG maçı, futbolseverlerin ilgiyle izleyeceği karşılaşma olacak. Peki, Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Caen PSG maçı ile Fransa Kupası'nda finalin adı belli olacak. Tek maçlık eleminasyon sistemiyle oynanacak olan Caen PSG maçı, canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

CAEN PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Kupası Yarı Final mücadelesi kapsamında oynanacak olan Caen PSG maçı, 18 Nisan Çarşamba günü saat 22.05'te oynanacak. Karşılaşma Bein sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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AVRUPA LİGLERİNDE SON DURUMLAR

FRANSA LIGUE 1’İN LİDERİ PSG

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain, sahasında Monaco’yu 7-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, bu galibiyetle Monaco’nun 17 puan önünde şampiyonluğunu kutladı. PSG, yaşadığı bu şampiyonlukla beraber 7’nci zaferine de ulaştı. Ayrıca PSG, kupa finalinde Monaco’yu 3-0 mağlup ederek Fransa Lig Kupası’nı da müzesine götürdü.

Bu arada PSG, Fransa’da 2012-2013 sezonundan sonra 18 kupa kazandı.

SÜPER CITY

Manchester City, İngiltere Premier Lig’in tamamlanmasına 5 hafta kala 5’inci şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 87 puan toplayan City, en yakın rakibi Manchester United’in 16 puan önünde yer alıyor. Ayrıca İngiltere Lig Kupası’nda da Arsenal’i 3-0 mağlup eden City, müzesine bir kupa daha götürdü. Pep Guardiola, İspanya ve Almanya’dan sonra İngiltere’de de şampiyonluk yaşadı.

BAYERN MÜNİH PANZER GİBİ

Bungesliga’da bitime 5 hafta kala üst üste 6’ncı şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, toplamda ise 28’inci şampiyonluk sevincini yaşadı. Schalke 04’ün 20 puan önünde yer alan Münih, ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de son iki sezonun şampiyonu Real Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek.

HOLLANDA’DA ŞAMPİYONLUK PSV’NİN

Hollanda Eredivisie’nin 31’inci haftasında konuk ettiği Ajax’ı 3-0 yenen PSV Eindhoven, ligin bitimine 3 hafta kala 24’üncü şampiyonluğuna ulaştı. Eredivisie’de en çok şampiyon olan takım 33 kez kupa kaldıran Ajax olurken, PSV’nin ise 24 şampiyonluğu bulunuyor.

LA LİGA’DA BARCELONA ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

La Liga’nın 32’nci haftasında Barcelona, en yakın rakibi Atletico Madrid’in 11 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Real Madrid ise Barcelona’nın 15 puan gerisinde yer alıyor. Sezonun bitmesine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edeceği günü bekleyen Barca, 25’inci şampiyonluğu için gün sayıyor. Şampiyonlar Ligi’nden beklenmedik bir şekilde Cengiz Ünderli Roma’ya elenen Katalan ekibi, İspanya Kral Kupası finalinde de Sevilla ile karşılaşacak.

JUVE, 34’ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU İÇİN GÜN SAYIYOR

İtalya Serie A’nın 32’nci haftasına 84 puanla lider giren Juventus, Napoli’nin 6 puan önünde yer alıyor. Ligin bitimine 6 hafta kalan Çizme’de Juventus, 34’üncü şampiyonluğunu bekliyor. İtalya Kupası finalinde de Milan ile karşılaşacak olan Juventus, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

PORTO VE BENFICA’NIN KIYASIYA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Portekiz Premier Lig’de 4 sezondur şampiyonluğu ezeli rakibi Benfica’ya kaptıran Porto, sezon sonuna 4 hafta kala Benfica’nın 2 puan önünde yer alıyor. Benfica’yı deplasmanda Hector Herrera’nın attığı golle mağlup eden Porto, kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Porto, 28’inci şampiyonluğunu yaşamak isterken, Benifa da üst üste 5’inci, toplamda ise 37’nci şampiyonluğunu yaşamak istiyor.

AEK ATINA’NIN ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ

Yunanistan Süper Ligi’nde üst üste 7 şampiyonluğu bulunan Olympiakos’un hegomonyasını AEK Atina yıkacak. AEK, 11’inci şampiyonluğu yaşamak istiyor. 24 senenin ardından şampiyonluk yaşayacak Başkent ekibi ligin sonuna 3 hafta kala PAOK’un 8 puan önünde lider durumda bulunuyor.

SÜPER LİG’DE HEYECAN TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasını 60 puanla lider kapatan Galatasaray, 2’nci sıradaki Medipol Başakşehir ve 3’üncü sıradaki Beşiktaş’ın 1’er puan, 4’üncü Fenerbahçe’nin ise 3 puan önünde lider konumda bulunuyor. Sezonun bitimine 5 hafta kalan Süper Lig’de en çok şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray 21’inci şampiyonluğunu yaşamak isterken, Beşiktaş, üst üste 3’üncü kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Medipol Başakşehir ise ilk şampiyonluk sevincini yaşama peşinde. Fenerbahçe’de uzun süren şampiyonluk hasretini dindirerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

SHAKHTAR DONETSK VE DİNAMO KİEV’İN KIYASIYA YARIŞI

Ukrayna Premier Ligi’nde son şampiyon Shakhtar Donetsk, üst üste 2’nci şampiyonluğunu yaşamak isterken, Dinamo Kiev ise 16’ncı şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Premier Ligi 51 puanla lider kapatan Shakhtar, Kiev’in 6 puan önünde ligi tamamladı ve Premier Lig Şampiyonluk Turu’na avantajlı başladı. Şampiyonluğun büyük çekişmeye sahne olduğu Ukrayna’da geçen hafta sonu Dinamo Kiev, Shakhtar’ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puan farkı son 5 haftaya girilirken 3’e düştü.

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