‘Buzun En Hızlıları’ Avusturya’da nefes kesti

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda sezon Avusturya’da başladı. Judenburg’da yaşanan heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele etti.

Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağını erkeklerde Avusturyalı Marco Dallago, kazandı. Marco Dallago’nun kardeşi Luca Dallago ikinci, Çekyalı Michael Urban üçüncü oldu. Kadınlarda ise İsviçreli Anaïs Morand ilk sırada yer aldı. Son şampiyon Amanda Trunzo ikinci, Avusturyalı Veronika Windisch üçüncü oldu.

Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarışı 11 Ocak’ta Fransa’da gerçekleştirilecek.







