Buz patenine damga vurduk
BOSNA-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen ve 15 ülkeden 130 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni Sarejevo Open 2018 turnuvasında Türkiye, takım olarak şampiyonluğu elde etti.
4 gün süren yarışmalarda Türkiye 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Turnuvada, Tuvana Çağla İğdi, Anna Deniz Özdemir ve Batuhan Dörtkol altın, Azra Sağlam, Selin Akbulut, Defne Çetin, İlayda Bayar ve Demir Özdemir gümüş, Defne Ulutaş, Defne Günce Kılıç, Dilara Akkurt ve Ağahan Berk Dörtkol ise bronz madalya kazandı. Turnuvada Ada Era Sert 8’inci, Alya Cesur ise 10’uncu oldu.
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