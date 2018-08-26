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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.08.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Büyüyü Antalyaspor bozdu! 45 maç sonra gelen yenilgi

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Büyüyü Antalyaspor bozdu! 45 maç sonra gelen yenilgi

Süper Lig’e hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligin 3. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk şutu 3. dakikada Antalyaspor'dan geldi. Hakan'ın uzaktın şutu kaleci Utku'da kaldı. 5. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Oğuzhan ceza sahası içinde harika döndü ancak şutu auta çıktı. 10. dakikada Quaresma'nın serbest vuruşunu kaleci Boffin çıkardı. Antalyaspor 20. dakikada golü buldu. Doukara ceza sahası içinde topla buluştu. Düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Bu golde ofsayt olup olmadığı VAR sistemine gidildi ancak maçın hakemi Halis Özkahya gol kararını verdi. Hakan Özmert yine uzaktan şut denedi. Doukara'ya çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi. Bu gole Beşiktaş'ın cevabı gecikmedi. Kalecinin uzaklaştırdığı topa gelişine kafa vuran Negredo golünü attı ve aradaki farkı 1'e indirdi. Antalyaspor yeniden ağları havalandırmayı başardı. Doukara'nın ortasında Yekta Kurtuluş 33. dakikada topu ağlara gönderdi. Beşiktaş'ta 35. dakikada Tolgay oyundan alınırken yerine Gökhan Gönül oyuna girdi. İlk yarı Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta ikinci yarı başladı. Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pepe 56. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. 80. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Babel'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Boffin güçlükle çıkardı. Babel, Boffin'i alkışlayarak tebrik etti. 86. dakikada Caner Erkin'in şutunu Boffin çıkardı. 89. dakikada Pepe'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3-2 üstün ayrıldı. Beşiktaş'ın 45 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

 

 



Büyüyü Antalyaspor bozdu 45 maç sonra gelen yenilgi


 MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlendi.

Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Tolga Zengin'in yerine ilk 11'de Utku Yuvakuran şans buldu. Genç kaleci Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bir Süper Lig'de maçında boy gösterdi. Utku, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında 4 kez forma giymişti.
Tolga Zengin'in yokluğunda kalede Utku'ya görev veren Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü ise Adriano, Pepe, Vida ve Caner Erkin'den oluşturdu. Medel ve Tolgay'ı orta sahada görevlendiren Şenol Güneş, onların hemen önünde Quaresma, Oğuzhan ve Babel'i oynattı. Şenol Güneş'in forvetteki tercihi ise son haftalarda gösterdiği performansla İspanyol forvet Alvaro Negredo oldu. 

12 MAÇTIR KAZANIYOR
Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, iç saha performansıyla öne çıkıyor. Vodafone Park'ta oynanan son 12 maçını kazanmayı başaran siyah beyazlı ekip, iç sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezonun 11'inci haftasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede yaşamıştı. Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı mücadele 0-0'lık skorla sona ermişti. Beşiktaş'ın bu alandaki rekoru ise 14 maç. Siyah beyazlılar, farklı dönemlerde üst üste 14 maç kazanma başarısı gösterdi. Son olarak Mircea Lucescu yönetiminde şampiyon olduğu 2002-03'unda 9 maç kazanan Beşiktaş, 2003-04 sezonunda da ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.

45 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Sahasında oynadığı karşılaşmalarda kolay kolay puan kaybetmeyen Beşiktaş, sahasında 45 maçtır yenilmiyor. Siyah beyazlı ekip, Süper Lig'deki son iç saha mağlubiyetini 2015-16 sezonunun 13'üncü haftasında 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşamıştı. Beşiktaş, bu mağlubiyetin ardından sahasında çıktığı 45 maçta 38 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

KARIUS TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Loris Karius, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Karius kartal hareketi yaparak taraftarlarına selam gönderdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş taraftarı tribünlerin büyük çoğunluğunu doldururken, az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendi takımlarını yalnız bırakmadı.

ANTALYASPOR 3 PUANA HASRET
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon çıktığı 2 maçta da 3 puan elde edemedi. Ligin ilk haftasında Kayserispor'un konuğu olan Akdeniz ekibi sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, 2'nci haftada ise sahasında Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig'deki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 32'nci haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup ederek almıştı.

İSTANBUL'DAKİ SON BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ ŞENOL GÜNEŞ İLE GELMİŞTİ
Antalyaspor, Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kaybederken, son 28 müsabakada ise sadece bir galibiyet alabildi. Kırmızı beyazlı ekip, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki ilk ve tek galibiyetini, şu anda siyah beyazlı takımın başında olan Şenol Güneş yönetiminde 1998'de elde etti. Antalyaspor, o karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

ANTALYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor Tekink Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta oynanan Atkiker Konyaspor maçının 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli antrenör Chico'nun yerine Yekta Kurtuluş'a, Danilo'nun yerine de Harun Alpsoy'a forma şansı verdi. 
Antalyaspor, Beşiktaş karşısında mücadeleye şu 11 ile başladı: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun,  Doğukan, Doukara

Beşiktaş yeni kalecisine kavuştu!Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius, dün gece İstanbul'a geldi. Alman kaleci bugün de sağlık kontrollerinden geçti.
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