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Basketbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 21:03,Son Güncelleme:/

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 92-87 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 92-87 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-87 yendi.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Tekin Özübir, Süleyman Dağlı, Abdullah İlik

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Sera Özelçi 8, Gizem Sezer, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 21, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 22, Manso 17, Gökşen Fitik 7, Feride Şevval Akalan 7, Marginean 12, Meltem Avcı 4, Bentley 18, İlayda Güner

1. Periyot: 22-28

Devre: 37-47

3. Periyot: 64-70

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