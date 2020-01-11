Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 88-62 yendi.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Sertan Kırklar, Cemil Uygül, Sedef Yarıcı
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Adams 28, Prince 8, Dikaioulaku 17, Burcu Çiğil, İrem Naz Topuz 14, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak 9, Sevgi Tonguç 6, Sinem Taştan
Samsun Canik Belediyespor: Nikolic, Madden 4, Neslihan Külekçi 6, Neslihan Demir 2, Trajchevska 6, Dilan Çelik 6, Fatma Dilara Azaklı, Bilgesu Erduran, Saadet Aysu Keskin 14, Harris 18, Kayra Güler Sağlam 6
1. Periyot: 22-10
Devre: 48-34
3. Periyot: 79-46
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