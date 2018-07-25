Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanı sportif direktör Zafer Demir de izledi. Antrenmana 5'e 2 pas çalışması ve koşu ile başlayan futbolcular, yaklaşık 2 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.
Yeni transferler Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı ve Gilles Sunu, antrenmanda takımla çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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