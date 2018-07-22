Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çalıştı.
Koşu, kuvvet ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra minyatür kale maç yaptı. İdman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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