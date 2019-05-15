Büyükşehir Belediye Erzurumspor kritik virajda
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son 2 haftaya girilirken kritik virajda.
Küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'un önünde 32 puanla 17. sırada bulunan Erzurum temsilcisi, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'in kalan 2 haftasında 33 puanlı Bursaspor ve 34 puanlı Göztepe'yi geçmeye çalışacak
Sezonun tamamında alt sıralardan bir türlü kurtulamayan mavi-beyazlı ekip, Mehmet Özdilek'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ligin 28. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yenerek umutlarını artırdı.
Hamzaoğlu'nun takımın başındaki ilk galibiyeti olan Akhisarspor mücadelesinden sonra çıktığı Göztepe (1-0), Antalyaspor (1-1) ve Bursaspor (2-0) maçlarında 7 puan toplayan Erzurum temsilcisi, önemli bir çıkış yakaladı.
Geride kalan hafta konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son 2 haftaya girilirken küme düşme hattının üstüne çıkma fırsatını değerlendiremedi.
Hamzaoğlu'nun 4. mağlubiyeti
Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından mavi-beyazlı ekiple anlaşma sağlayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, geride kalan 8 haftada takımın başında yer aldı.
Hamzaoğlu yönetiminde Aytemiz Alanyaspor (1-2), Trabzonspor (0-1) ve Kasımpaşa (1-2) önünde puan alınamazken, 3-1 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor, bu listeye eklenen bir diğer rakip oldu.
Erzurum ekibi, Hamzaoğlu idaresindeki 8 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp, 10 puan topladı. Sezonu Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla tamamlayacak olan Hamza Hamzaoğlu, kümede kalma hedefinde yoğun mesai harcayacak.
Kader haftaları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalan maçlarında puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Ligin 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak mavi-beyazlılar, bu müsabakayı kazanıp, şansını deplasmanda yapacağı İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasına taşımaya çalışacak.
Rakipleri Bursaspor ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fenerbahçe önünde alacağı olası bir galibiyet, kendisine önemli bir avantaj sağlayabilir.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rakibine mağlup olması durumunda ise bitime bir hafta kala Akhisarspor gibi ligden düşmeyi garantileyecek.
Demir: "Futbolcuların hedefi ligde kalmak"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Son maçlarda sergilenen performansın, takıma olan bakışı değiştirdiğini aktaran Demir, "Dört hafta önce küme düşmüştük ve bütün camia da öyle söylüyordu. Şu anda yine alttaki 3'lünün içindeyiz ama bakış açısı biraz daha değişti." dedi.
Demir, futbolcuların ligde kalmak için her şeyi yaptığını ifade ederek, "Şu anda futbolcuların hedefi ligde kalmak. Burada önemli olan camianın da birlik içinde olması. Alt sıradan doğru düzgün çıkamadık ama herhalde en son çıkışı biz yapıyoruz. İnşallah sonunu da iyi şekilde getireceğiz diye düşünüyorum. Sadece biz değil, futbolcular ve spor kamuoyu da bizim gibi düşünüyor." diye konuştu.
Futbolcuların gelecekle ilgili planlarının olduğunu dile getiren Demir, "Futbolcular çok yönlü düşünebiliyorlar. Bir alt lige düşmeleri kendileri açısından da iyi bir durum değil. Çünkü değerlerini düşürüyorlar. Bunu kimse istemez. Bu yüzden futbolculardan çok bunu düşünen kimse olduğunu sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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