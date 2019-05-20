Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor.
Spor Toto Süper Lig'in 32 haftalık bölümünü 40 puanla 11. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 32 puanla 17. sırada bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya geliyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Mücadeleyi canlı anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre.
Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado.
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