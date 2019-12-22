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Futbol
AA
22.12.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Altay

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Altay

Lig'in 16. haftasında Altay, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz Terzi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Pote

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Alhassan, Putsila (Dk. 70 Kappel), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Hüsamettin Yener (Dk. 62 Deniz Vural), Paixao (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu)

Goller: Dk. 4 Leandrinho, Dk. 21 ve 54 Paixao (Altay), Dk.11 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 84 Osman Çelik, Dk. 90 1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90 2 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 69 Cihan Topaloğlu (Altay)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Altay

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