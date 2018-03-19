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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Büyüklerin kabusu Medipol Başakşehir
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Futbol
19.03.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Büyüklerin kabusu Medipol Başakşehir

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Büyüklerin kabusu Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, bu sezon ligde dört büyüklerle oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakiplerinden 14 puan toplayan turuncu-lacivertliler, sadece 5 puan kaybetti.

 

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, dün oynanan mücadelede Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Aldığı bu üç puanla zirve olunda büyük avantaj sağlayan turuncu-lacivertli takım, dört büyüklerin de kabusu olmaya devam ediyor. Abdullah Avcı'nın takımı, 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 14 maç oynadı. Bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü.

Beşiktaş'tan 4 puan aldı

Başakşehir, ligin ilk yarısında 9. haftada konuk olduğu siyah-beyazlılar ile 1-1 berabere kaldı. Kerim Frei'ın 89. dakikada attığı gole Beşiktaş'ta Tosic, uzatma dakikalarında cevap verince taraflar bir puana razı olmuştu. Dün akşam oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakada ise kazanan turuncu-lacivertli takım oldu. Elia'nın 28. dakikasında attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 62. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen skoru korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla Abdullah Avcı'nın öğrenicileri, bu sezon Şenol Güneş'in takımından 4 puan almış oldu.

Galatasaray için beklemede

Turuncu-lacivertliler, 12. haftada 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun flaş sonuçlarından birini almıştı. Başakşehir, iki hafta sonra deplasmanda oynayacağı Aslan'dan puan yada puanlar alarak yoluna kayıpsız devam etmek için beklemeye geçti.

Tek yenilgi Fener'e karşı

Medipol Başakşehir, bu sezon dört büyüklere karşı oynadığı maçlarda tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. 4. haftada deplasmanda rakibini 3-2 ile geçen turuncu-lacivertli takım, 21. haftada oynanan maçta ise sahasında 2-0 yenilerek önemli bir kayıp yaşamıştı. Başakşehir, sarı-lacivertli takımla oynadığı müsabakalardan hanesine 3 puan yazdırdı.

Trabzon'u deplasmanda devirdi

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, 22. haftada da rakibine konuk oldu. 35. dakikada Adebayor'un attığı golle rakibini devirmeyi başaran turuncu-lacivertliler, İstanbul'a 3 puanla dönmeyi başardı ve bir önceki hafta Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti de telafi etmiş oldu.

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