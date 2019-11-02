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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
02.11.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Büyükçekmece ilk kez kazandı! Akatlar'da Beşiktaş'a soğuk duş...

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Büyükçekmece ilk kez kazandı! Akatlar'da Beşiktaş'a soğuk duş...

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 87-84 yendi. Bu sonuçla konuk ekip, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise dördüncü kez mağlup oldu.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sinan İşgüder, Semih Vural, Sinem Tetik

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 2, Gotcher 4, İsmet Akpınar 13, Burak Can Yıldızlı 13, McAdoo 15, Durisic 1, Ömer Utku Al 6, McKissic 28, Oğuz Savaş 2

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 28, Andrews 18, Eldridge 4, Mert Celep 10, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 7, Arda Erdoğan, Saffold 6

1. Periyot: 17-19
Devre: 41-48
3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 39.43 Theodore (Beşiktaş Sompo Sigorta)

Mücadelenin ilk çeyreği karşılıklı basketlere sahne olurken Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyot başa baş bir oyunla geçilirken konuk ekip çeyreğin sonuna doğru Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında farkı 11 sayıya çıkardı: 37-48. Siyah-beyazlılar, Burak Can Yıldızlı ile sayılar bulsa da Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol devreye 48-41 üstün girdi.

İkinci yarıya ev sahibi takım daha iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, 24. dakikada beraberliği yakaladı: 52-52. Çeyreğin son bölümlerinde üstünlük sık sık el değiştirirken konuk ekip Eldridge'in üç sayılık basketiyle final periyoduna 62-60 önde gitti.

Son çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, bitime 1,5 dakika kala 80-79 üstünlük yakaladı. Son bölümleri serbest atışlarla geçilen karşılaşmada Hayes ile çizgide hata yapmayan konuk ekip, son 11 saniyeye 87-84 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda McKissic ile dış atıştan isabet bulamayınca Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmayı 87-84 kazandı.

Büyükçekmece ilk kez kazandı Akatlarda Beşiktaşa soğuk duş...

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