Büyükçekmece Basketbol Berkay Candan'ı kadrosuna kattı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, Berkay Candan'ı transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Berkay Candan, daha önce Fenerbahçe, TED Ankara Kolejliler, Banvit, Trabzonspor, Uşak Sportif ve Eskişehir Basket'te forma giydi.
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