BÜYÜK VÜCUTCU ÖLDÜ!

Amerikan Güreşi yıldızı Dana Brooke sevgilisi Dallas McCarver’ın ölümüyle yıkıldığını ancak vücut geliştirici aşkının onu ömür boyu koruyacağını söyledi.

26 yaşındaki Dallas McCarver geçtiğimiz Salı sabahı Florida’daki evinde vefat etmişti. Vücut geliştirmede kendi çapında ün yapmış olan Dallas McCarver’ın yemek yerken boğulduğu açıklanmış, olaydan önce de sevgilisi Brooke ile telefonda konuştuğu ve ona, onu ne kadar çok sevdiğini söylediği belirtilmişti.



"O BENİM HAYATIMDI"

Şimdi ise Brooke yaşanan trajeden sonra şu açıklamalarda bulundu: “22 Ağustos’ta beni gerçekten anlayan, hayatımın anlamı; meleğim aramızdan ayrıldı. Dallas sıra dışı bir vücut geliştiriciydi ama beni asıl etkileyen kişiliği ve kalbiydi. O, benim hayatımda gördüğüm en iyi insandı. Biz onla ying ile yang gibiydik. Hayatımdın, hayatımsın, hala senin kokunu alıyor, varlığını hissediyorum. Beni lütfen bırakma.” Brooke, McCarver’ın anısına bir dernek kurmayı düşünüyor.