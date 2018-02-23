Büyük tepki üzerine otobüs değişikliğine gidildi
Bursaspor'un, Galatasaray'a 5-0 mağlup olması üzerine öfkeli olan taraftarların yeşil beyazlı takıma saldırı yada tepki gösterme ihtimali üzerine Türk Telekom Stadyumunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Karşılaşma 1 buçuk saat önce sona ererken Bursaspor kafilesi soyunma odasından halen ayrılmadı.
Bunun nedeninin ise Bursaspor kulübü idarecilerinin olası bir taraftar tepkisi ve tatsızlığı önlemek adına takım otobüsü ile yola çıkmama kararı aldığı öğrenildi. Bu yüzden Bursaspor takımı için dışarıdan kafileyi götürecek otobüs istendiği belirtildi
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