Büyük takıma gitme zamanı
Milli Takım’ın genç yeteneklerinden Deniz Türüç, Lucescu’ya büyük saygı duyduklarını, yeniden yapılandırılan takımın her geçen gün daha iyi olacağını söyledi.
BU sezon Kayserispor’da sergilediği 9 gol, 6 asistlik performansı ile A Milli Takım’a davet edilen, transfer döneminin gözdelerinden Deniz Türüç, Hürriyet’e konuştu. Türkiye A Milli Takımı’nın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde görüştüğümüz Deniz Türüç, Lucescu ile yeni bir sayfa açan Ay Yıldızlı ekip için “Bu takıma destek vermelerini ve sabır göstermelerini istiyorum” dedi. İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Deniz, kariyeri ve transfer planlamasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
GÖNLÜMDE YATAN KULÜP YOK
“Artık zamanı geldi. Büyük bir takıma gitmek istiyorum” diyen Türüç, “Tabii ki, her futbolcunun bir hedefi vardır. Kayseri’de mutluyum. Her şeyin bir zamanı var. Ve o zaman geldi diye düşünüyorum. Bu sene transfer olabilme imkanım var. Gitmek de istiyorum. Hem Kayserispor’a para kazandırmak, hem kendimi geliştirmek adına adım atmak istiyorum. Tabii büyük bir takım istiyorum ama gönlümde yatan bir yer yok. Profesyonel bakıyorum” şeklinde konuştu.
İRAN MAÇINA SIKI HAZIRLIK
A Milli Futbol Takımı, İran ile 28 Mayıs’ta İstanbul’da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
TFF Riva tesislerinde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, Abdülkadir Ömür tedavisinin sürmesi, Volkan Babacan ise tedbir amaçlı olarak yer almadı.
MİLLİ TAKIM’A DESTEK VERİN SABIR GÖSTERİN
LUCESCU ile A Milli Takım’ın yeni bir sayfa açtığını ve her geçen gün de geliştiğini belirten Deniz Türüç şöyle konuştu:
“Lucescu’nun ismi ve kariyeri belli. Türkiye’de neler yaptığını, başardığını hepimiz biliyoruz. Büyük bir isim. Kendisine büyük saygı duyuyoruz. Öncelikle yeni bir takımız. Geçen maçta gördük ki ilerleme ve gelişme var. Bence Milli Takım gittikçe, her geçen gün daha iyi olacak. Herkesten bu takıma destek vermesi ve sabır göstermelerini istiyoruz” dedi.
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