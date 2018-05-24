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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ALi NACİ KÜÇÜK
24.05.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Büyük takıma gitme zamanı

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Büyük takıma gitme zamanı

Milli Takım’ın genç yeteneklerinden Deniz Türüç, Lucescu’ya büyük saygı duyduklarını, yeniden yapılandırılan takımın her geçen gün daha iyi olacağını söyledi.

BU sezon Kayserispor’da sergilediği 9 gol, 6 asistlik performansı ile A Milli Takım’a davet edilen, transfer döneminin gözdelerinden Deniz Türüç, Hürriyet’e konuştu. Türkiye A Milli Takımı’nın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde görüştüğümüz Deniz Türüç, Lucescu ile yeni bir sayfa açan Ay Yıldızlı ekip için “Bu takıma destek vermelerini ve sabır göstermelerini istiyorum” dedi. İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Deniz, kariyeri ve transfer planlamasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

GÖNLÜMDE YATAN KULÜP YOK

“Artık zamanı geldi. Büyük bir takıma gitmek istiyorum” diyen Türüç, “Tabii ki, her futbolcunun bir hedefi vardır. Kayseri’de mutluyum. Her şeyin bir zamanı var. Ve o zaman geldi diye düşünüyorum. Bu sene transfer olabilme imkanım var. Gitmek de istiyorum. Hem Kayserispor’a para kazandırmak, hem kendimi geliştirmek adına adım atmak istiyorum. Tabii büyük bir takım istiyorum ama gönlümde yatan bir yer yok. Profesyonel bakıyorum” şeklinde konuştu.

İRAN MAÇINA SIKI HAZIRLIK

A Milli Futbol Takımı, İran ile 28 Mayıs’ta İstanbul’da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
TFF Riva tesislerinde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, Abdülkadir Ömür tedavisinin sürmesi, Volkan Babacan ise tedbir amaçlı olarak yer almadı.

MİLLİ TAKIM’A DESTEK VERİN SABIR GÖSTERİN

LUCESCU ile A Milli Takım’ın yeni bir sayfa açtığını ve her geçen gün de geliştiğini belirten Deniz Türüç şöyle konuştu:
“Lucescu’nun ismi ve kariyeri belli. Türkiye’de neler yaptığını, başardığını hepimiz biliyoruz. Büyük bir isim. Kendisine büyük saygı duyuyoruz. Öncelikle yeni bir takımız. Geçen maçta gördük ki ilerleme ve gelişme var. Bence Milli Takım gittikçe, her geçen gün daha iyi olacak. Herkesten bu takıma destek vermesi ve sabır göstermelerini istiyoruz” dedi.

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