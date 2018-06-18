Büyük sürpriz! Lens için geliyorlar...
İngilizlerin ünlü kuübü, Beşiktaş’ta gözden çıkarılan Lens için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta yeni sezonda Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Lens'e İngiliz takımlarından West Bromwich Albion'un talip olduğu öğrenildi.
Lens için bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Terraneo'nun takımı West Bromwich'in resmi teklif yapmak için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Yönetim uygun bir rakam teklif edilirse Lens'i satacak. (Takvim)
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