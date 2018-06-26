Büyük sürpriz! Janssen ezeli rakibe...
Menajerler, Galatasaray’a önerdi ancak yüksek maliyeti nedeniyle kabul edilmedi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi.
Ancak UEFA'nın bütçe kısıtlaması nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtiliyor. Zira Janssen'in kiralama+ücret olarak geçen sezon Fenerbahçe'ye maliyeti 5 milyon euro'yu bulmuştu. (Fotomaç)
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