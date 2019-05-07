Büyük sürpriz! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi...
Serie A'da AC Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Çizme macerası sezon sonunda sonlanabilir!
İtalyan basınında, iki sezonluk Milan performansı vasatı aşamayan Hakan için yeni adresin Almanya olacağı iddia edildi.
25 yaşındaki futbolcu için Hamburg, Leipzig, Schalke ve Werder Bremen'in devrede olduğu yazıldı.
21 MİLYON EURO ÖDENDİ
Devre arası transfer döneminde de Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig, Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Milan, Almanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti.
Kendisine gelen teklifleri masaya yatıracak olan Hakan'ın sezon sonunda bir seçim yapması bekleniyor. Çin ve İngiltere'den de teklifler alan Hakan Çalhanoğlu için Milan, Bayer Leverkusen'e 21 milyon euro ödemişti
Milan'da 87 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol atıp, 26 asist yapma başarısı gösterdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Bayern Münih ağlarına gönderdiği harika gol...
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