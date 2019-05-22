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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Büyük sürpriz! Bruma kiralık olarak...

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Büyük sürpriz! Bruma kiralık olarak...

Fatih Terim şampiyonlukta büyük rol oynayan Onyekuru’nun kalmasını istiyor, ancak kulübü Everton 15 milyon Euro talep ediyor. Eğer İngilizler ile orta yol bulunmazsa, B planı hazır... Cim Bom, eski yıldızı Bruma’yı kiralamayı düşünüyor.

Taraftarlar ve camia 22. şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşıyor ancak Fatih hoca gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalmak istemeyen Terim, yönetimle transfer toplantılarına erkenden başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bu kez çeyrek finali ilk hedef olarak belirleyen Aslan, bu doğrultuda takviyeler konusunda hızlı davranacak.

Öncelikle kadrodaki durumu belirsiz isimlerin geleceği netleştirilecek. Bu oyunculardan biri de Onyekuru. 800 bin Euro’ya Everton’dan kiralanan Onyekuru, 30 maçta sergilediği 14 gol-5 asistlik performansla şampiyonlukta büyük rol oynadı. Terim, genç kanat oyuncusunun kalmasını istiyor. Ancak Everton tekrar kiralamaya sıcak bakmadığı Onyekuru için en az 15 milyon Euro talep ediyor.

Almanya’da mutsuz

Fanatik'in haberine göre; Eğer İngilizler ile orta yol bulunmazsa, Galatasaray’ın B planı hazır: Bruma... 2017’nin Temmuz ayında bonuslar dahil 15 milyon Euro’ya Leipzig’e giden Portekizli yıldız, Alman kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Onyekuru olmazsa Bruma’yı 1 yıl kiralık olarak takıma kazandırmayı düşünüyor. 24 yaşındaki yıldız futbolcu da eski hocası Fatih Terim’le çalışmaya oldukça sıcak bakıyor. 

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