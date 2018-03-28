Büyük şok... Talisca milli kadrodan çıkartıldı! İşte nedeni...
Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Anderson Talisca, Almanya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde büyük bir şok yaşadı. Genç oyuncu, teknik direktör Tite'nin kararı doğrultusunda esame listesinde yer almadı.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca, Almanya maçı öncesi esame listesinde yer almadı.
Genç oyuncunun teknik direktör Tite tarafından kadrodan çıkartıldığı açıklandı. Talisca böylelikle milli arada Brezilya Milli Takımı formasını giyememiş olacak.
Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi sonrasında siyah beyazlı taraftarlar kulüp yönetimlerine oyuncunun 'bonservisini alalım' baskısı yapmıştı. Brezilyalı yıldızın sezon sonuna kadar bonservis opsiyonu Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah beyazlılar 21 milyon euro ödemesi halinde oyuncuyu transfer edebilecek.
İŞTE KADRODAN ÇIKARILMA NEDENİ
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın Almanya maçı kadrosundan çıkartılması geceye damga vurmuştu. Genç oyuncunun neden kadroda olmadığı ortaya çıktı.
Milli Takımlar hazırlık maçlarında kadroda 23 oyuncu bulundurmak zorunda olduğu için 2 ismi dışarıda bırakıyor. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite de Talisca'yı oynatmayı düşünmediği için bu iki isimden biri olarak onu tercih etti. Tite'nin diğer tercih etmediği futbolcu da Gremio forması giyen Geromel oldu.
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