Büyük şok! Mehmet Ekici...
Trabzonspor'dan geçen sezonun sonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici'nin bordo mavili takım aleyhine açtığı dava kabul edildi.
6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici 2017-2018 sezonu başından Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Ekici, Trabzonspor ile arasındaki sözleşme gereğince alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 2 Milyon 317 Bin TL'lik dava açtı.
Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kısmen kabul edilerek bordo mavili kulübün futbolcuya 2 Milyon 246 Bin TL ödemesine hükmetti.
Gerekçeli karar Trabzonspor'a ulaşitırılırken bordo mavililer konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacağı bildirildi. (Haber61)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle