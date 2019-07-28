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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28.07.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Büyük şok! Gareth Bale...

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Büyük şok! Gareth Bale...

Real Madrid'in Galli süperstarı Gareth Bale, Jiangsu Suning kulübüyle sözleşme imzalamak için Çin'e gitmişti. Herkesin bitti gözüyle baktığı transferde büyük bir son dakika sürprizi yaşandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane tarafından takımdan gönderileceği açıklanan Gareth Bale'in Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'le anlaştığı konuşuluyordu. Yeni takımı ile sözleşme imzalamak için Çin'e gittiği ortaya çıkan 30 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, hiç beklemediği bir son dakika sürpriziyle karşılaştı.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC, Real Madrid yönetiminin anlaşmayı son anda iptal ettiğini ve oyuncunun gelecek sezon da İspanyol ekibinin formasını giyeceğini duyurdu. Sky Sports kanalı da anlaşmanın suya düştüğünü doğrularken yıldız isimle ilgili nihai kararın Çin'de transfer döneminin bitiş tarihi olan 31 Temmuz Çarşamba günü verileceğini kaydetti.

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Büyük şok Gareth Bale...
 

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