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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
24.01.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Büyük şok! Futbol hayatı tehlikede...

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Büyük şok! Futbol hayatı tehlikede...

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu'nun futbol hayatı tehlikede...

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu şoku yaşanıyor. Sezon başında Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun futbol hayatı tehlikeye girdi.

Bel fıtığı bulunan Bilal'in dinen ağrıları yeniden arttı. Aşırı derecede ağrı hissettiği için Akhisarspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçı kadrosundan da çıkarılan Bilal Başacıkoğlu, sarı kırmızılı takımın dünkü idmanına da katılmadı. Evinde istirahat eden Bilal'in tahlil ve tetkikleri hem Kayseri'de hem de İstanbul'daki doktorlar tarafından incelenecek.

Bugün İstanbul'a giderek bir dizi tetkiklerden geçecek olan Bilal'in raporları geleceğine ışık tutacak. Bursaspor maçında forma giymesi imkansız olan Bilal için öncelik olarak iğne ilaç tedavisi istenecek. Bilal'in ağrıları giderilebilirse ligin ilk yarısında olduğu gibi takımla birlikte çalışabilecek. Ancak ağrılarının dinmemesi ve ilaç tedavisinin netice vermemesi halinde ise ameliyat olması istenecek.

Gurbetçi futbolcu için ameliyat ihtimali var. Ameliyat olması gerekirse sezonu kapatacak olan Bilal Başacıkoğlu'nun ameliyat sonrasında ne zaman futbola döneceği dahi tartışma konusu. Bir çok kişi bel fıtığı ameliyatını riskli görüyor. Fizik tedavi ile fıtık sürecinin geride kalması da sağlanabiliyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Profesyonel Takım Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Bilal Başacıkoğlu'nun tedavi görerek takıma katılacağına inandığını söyledi. Uyar, "Bilal'in bel fıtığı var ve bundan ötürü Akhisarspor maçında oynatılmadı. Evinde istirahat eden Bilal'in tedavisine başlandı. Kendisi yarın İstanbul'a giderek kontrollerden geçecek. Umarım kısa sürede takıma katılır. Bilal bizim için önemli futbolcu. Transferi dahi gündemde olabilirdi. Umarım ciddi bir durum olmaz" dedi.

Bilal, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 18 lig maçının 18'in de görev alırken 1187 dakika sahada kaldı. Hiç gol atamayan ve asisti bulunmayan Bilal, sarı kırmızılı forma ile 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında oynadı.

 

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